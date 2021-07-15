Новый адвокат Бритни Спирс оценил шансы на победу в деле об опеке

Новый адвокат певицы Бритни Спирс Мэтью Розенгарт оценил свои шансы на освобождение артистки от опеки ее отца, пишет The Sun со ссылкой на собственный источник.

Знакомый Розенгарта утверждает, что юрист уверен в победе. «Он бы не взялся за это дело, если бы не уверенность в положительном результате. Он знает, что придется тяжело, но верит, что у них достаточно доказательств того, что Бритни больше не нужна опека», — говорит инсайдер.

Сейчас адвокат активно готовится к новому слушанию.

Ранее суд разрешил Бритни Спирс самостоятельно нанять адвоката в деле об опеке. Мэтью Розенгарт ранее работал со Стивеном Спилбергом, Шоном Пенном, а также с Беном и Кейси Аффлеками.

Предыдущий адвокат Бритни Спирс, Сэм Ингхэм, уволился после того, как суд отклонил ее иск о лишении опекунства ее отца.

23 июня Бритни Спирс выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи с призывом прекратить многолетнее опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней. Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем. По словам 39-летней артистки, родитель наказывал ее за отказ выполнять его требования, из-за чего она чувствовала себя «порабощенной».

Также в своих показаниях Спирс жаловалась на невозможность реализовывать собственные желания, например, сделать перерыв в работе, выйти замуж или снова родить ребенка. Все решения зависели от опекуна.