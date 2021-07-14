Раскрыта реакция Пугачевой на смерть ее бывшего мужа Стефановича

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин раскрыл реакцию певицы Аллы Пугачевой на новость о смерти ее бывшего мужа, режиссера Александра Стефановича. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.

«Если кто-то думает, что Пугачева рада смерти Стефановича в связи с тем, что теперь он больше не будет рассказывать на ток-шоу подробности их личной жизни, он глубоко заблуждается. Она сейчас сочувствует, она жалеет. Но она не радуется. Потому что Алла Борисовна — хороший, порядочный человек», — подчеркнул он.

13 июля в больнице имени Бахрушина на 77-м году жизни скончался режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович.

Стефанович родился в Москве 13 декабря 1944 года. На счету выпускника режиссерского факультета ВГИКа несколько десятков игровых и документальных фильмов, в том числе — «Начни сначала» c Андреем Макаревичем, «Дорогой мальчик», главную роль в котором исполнил Георгий Вицин, и мюзикл «Душа» с Софией Ротару и Михаилом Боярским. Кроме того, он написал несколько романов и рассказов.

В 1977-1981 годах Стефанович состоял в браке с Аллой Пугачевой.