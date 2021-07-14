Умер французский художник и режиссер Кристиан Болтански

В среду, 14 июля, скончался французский художник, скульптор, фотограф и режиссер Кристиан Болтански. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Он ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Причиной смерти художника стал рак.

О других подробностях не сообщается.

Кристиан Болтански считается одним из главных французских художников современности. В 1968 году в Париже состоялась его первая выставка. В 1984 году в Государственном музее современного искусства в Париже прошла большая ретроспективная экспозиция художника. В 2006 году стал лауреатом Императорской премии Японии в номинации «скульптура». В 2011 году представлял Францию на Венецианской биеннале. О художнике был снят документальный фильм «La Recherche de Christian B».

На прошлой неделе во Франции на 87-м году жизни умер российский художник Олег Целков.