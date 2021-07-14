Лещенко заявил, что не рассчитывал на хайп при записи песни с рэпером Loc-Dog

Народный артист РСФСР Лев Лещенко объяснил «Газете.Ru», почему решил записать совместную песню с российским рэпером Loc-Dog (Александром Жвакиным). Клип на их трек «Мы будем жить» вышел на YouTube 13 июля.

«Не ожидали такого количества внимания, которое получили. На хайп никто не рассчитывал, — признался певец. — Я записался по нескольким причинам: качественная музыка, поэзия и моя симпатия к человеку, с которым я спел. Мне нравится творчество Loc-Dog, он выделяется из остальных».

По словам Лещенко, Жвакина он знает достаточно давно и ранее уже работал с исполнителем.

«Я снимался в клипе Loc-Dog «Взойдет». Спустя некоторое время после съемок Саша показал мне музыку, которую он написал вместе с композитором Володей Чиняевым. Мы записали свои музыкальные партии, обменялись впечатлениями и поняли, что получилась очень крепкая песня. Далее решили создать клип, нам нужны были живописные виды — и мы поехали в Крым», — рассказал артист.