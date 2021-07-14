СМИ: Боярский госпитализирован с коронавирусом

Актера Михаила Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что 71-летний народный артист РСФСР болеет уже седьмой день, а госпитализирован был три дня назад. Боярский чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей.

В феврале 2021 года Михаил Боярский был госпитализирован c жалобами на повышенную температуру и слабость. Экспресс-тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат, и уже на следующий день после выписки актер играл на сцене театра Ленсовета.

Ранее сообщалось, что актриса театра и кино Ирина Алферова идет на поправку после госпитализации с коронавирусом две недели назад.