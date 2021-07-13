Рассел Кроу отстоял многотысячную очередь ради вакцины

Актер Рассел Кроу в Twitter рассказал о своем опыте вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам 57-летнего Кроу, он привился 11 июля. Для этого ему пришлось отстоять многотысячную очередь к прививочному пункту. «Как я провел свое воскресенье. Постоял с 7000 добропорядочных граждан, чтобы получить первый укол вакцины», — написал он, призвав подписчиков тоже записываться на вакцинацию.

О побочных эффектах прививки Кроу пока не рассказывал.

Ранее от коронавируса привились такие голливудские звезды, как Иэн Маккеллен, Эдриан Броуди, Арнольд Шварценеггер и др.