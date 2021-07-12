Аристарх Венес ищет сверхъестественное в трейлере «Документалиста»

Видеосервис Premier объявил дату выхода нового мистического сериала от создателей сериалов «Чернобыль: Зона отчуждения» и «Перевал Дятлова».

Мистический триллер «Документалист» Ильи Куликова выйдет 15 июля. Главные роли исполнили Аристарх Венес («Закон каменных джунглей», «Водоворот») и Маргарита Аброськина («Толя-робот», «Регби»). В августе сериал покажут в эфире ТВ-3.

Главный герой фильма всю жизнь посвятил созданию документальных фильмов. После страшного случая на дороге он начинает снимать фильм-расследование, в процессе производства которого отправится на поиски сверхъестественного со сценаристкой и оператором — и вся команда подвергнется смертельной опасности. «Документальное кино – это долгий, сложный процесс. И я считаю, что настоящий документалист пойдет ради правды до конца. Здесь, в этой мистической истории, он погружается в мрачные глубины себя, метафизики», — рассказывает Куликов.

«В этой картине много личного для меня: определенные моменты, связанные с эзотерикой, сущностями и того, что люди не видят глазами. Это очень опасный путь. Важно осознавать, что вступив на эту дорогу, ты рискуешь не вернуться. Чем ближе ты к истине, чем ближе ты к Свету, тем сильнее будет нападать тьма и ставить тебе преграды и препятствия. Дорогу осилит идущий, а свет не может существовать без тьмы», — рассуждает исполнитель главной роли Венес.

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