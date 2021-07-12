«Черная вдова» возглавила российский прокат

Экранизация комикса Marvel «Черная вдова» Кейт Шортланд в премьерные выходные собрала 284,7 млн руб. в российском прокате, сообщает портал kinobusiness.com.

Роль супергероини Наташи Романофф в «Черной вдове» сыграла Скарлетт Йоханссон. Персонаж Йоханссон, по сюжету, сталкивается со своим прошлым — событиями, разворачивавшимися до присоединения к команде Мстителей.

На втором месте оказался мультфильм «Лука» о двух морских монстрах в облике обычных детей с 32,4 млн руб. На третьей строчке расположилась комедия о прошлом злодейки из фильма «101 далматинец» «Круэлла» с 15,2 млн руб.

В США в премьерные выходные «Черная вдова» заработала $80 млн. В России предыдущий фильм производства студии Marvel, рассказывающий сольную историю супергероя, «Капитан Марвел», заработал в стартовые выходные 619,9 млн руб.

Ранее «Лука» Энрико Касароса возглавлял российский прокат трижды.