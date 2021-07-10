Франция потратила более €4 млн на рукопись Маркиза де Сада

Франция приобрела оригинал романа «120 дней Содома» Маркиза де Сада за €4,55 млн для Национальной библиотеки, сообщает министерство культуры республики.

«Это исключительное обогащение национальной коллекции, одно из самых важных за последние годы», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В 2017 году рукописи «120 дней Содома» отказались выдать экспортный сертификат объявив его «национальными сокровищами». Запрет вывозить главный труд Маркиза де Сада за пределы страны, был связан с его важностью для истории французской литературы.

«Настоящий артефакт, заглавный текст критической и художественной литературы, воображаемый, едкий и ставший классикой. Он сильно повлиял на многих авторов: от Андре Бретона до Анни Ле Брун, от Жоржа Батая до Пазолини», — отмечает министерство культуры.

Помимо главного труда Маркиза де Сада Франция заполучила рукописи с автографами Андре Бретона, включая два «Манифеста сюрреализма».

Ранее в Санкт-Петербурге нашли один из последних автографов поэта Александра Пушкина.