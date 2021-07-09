Вышел трейлер мультсериала, ставшего последним проектом Чедвика Боузмана

Студия Disney+ опубликовала официальный трейлер мультсериала Marvel «Что, если…?».

Премьера первого из десяти эпизодов мультсериала об альтернативных жизнях супергероев Marvel состоится на стриминговом сервисе 11 августа.

По сюжету сериала, Пегги Картер будет Капитаном Британия, а Черная Пантера станет Звездным Лордом. Черную Пантеру озвучил Чедвик Боузман, который умер в августе 2020 года от рака толстой кишки. Проект стал для актера последним.

Своих персонажей в проекте озвучили сыгравшие в фильмах Marvel актеры: Крис Хемсворт (Тор), Том Хиддлстон (Локи), Майкл Б.Джордан (Эрик Киллмонгер), Сэмюэль Л.Джексон (Ник Фьюри), Марк Руффало (Халк), Пол Радд (Человек-муравей), Джереми Реннер (Соколиный Глаз), Себастьян Стэн (Зимний Солдат), Майкл Дуглас (Хэнк Пим), Натали Портман (Джейн Фостер) и др.

Ранее сообщалось, что вышел трейлер мультфильма по игре Mortal Kombat.