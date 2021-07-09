Пиар-менеджер объяснила слова директора МакSим о предстоящих «хороших новостях»

Пиар-менеджер МакSим (Марины Максимовой) Яна Богушевская прокомментировала «Газете.Ru» пост директора певицы Маргариты Соколовой, в котором она анонсировала «хорошие новости, находящиеся не за горами». Отвечая на вопрос, чем обусловлены подобные слова Соколовой — эмоциональной верой в улучшение состояния артистки или реальными фактами, Богушевская призналась, что до конца не понимает смысл высказывания коллеги.

«Без понятия, что она имела в виду. Это же не личная страница, там не только про МакSим. Наверное, она настраивает всех на позитив», — сказала Богушевская.

Марина Максимова сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. Через несколько дней артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. 29 июня Богушевская рассказала «Газете.Ru», что МакSим находится без сознания в «крайне тяжелом» состоянии с поражением более 75% легких. С тех пор ее состояние фактически не менялось — накануне, 8 июля, Богушевская говорила, что артистка «по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии и медикаментозном сне».