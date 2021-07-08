Мэр Якутска попросил комика Мусагалиева не посещать город из-за шутки о якутских женщинах

Мэр Якутска Евгений Григорьев посоветовал российскому телеведущему и комику Азамату Мусагалиеву не приезжать в город «ради его же безопасности». Об этом сообщает NewsYkt.

«Я могу твердо сказать, что Азамат Мусагалиев абсолютно неправ. Показал свой уровень юмора и прочего ниже плинтуса, и ему повезло, что он извинился. Надеюсь, мой народ принял эти извинения. Я же, очевидно, сделал об этом человеке выводы и считаю, что он поступил крайне некрасиво», — сказал он.

Григорьев попросил Мусагалиева воздержаться от посещений Якутска, так как его там «не ждут».

Ранее комик выложил в TikTok фрагмент программы «Однажды в России», в котором пошутил про якутских женщин. Видео оскорбило якутов, и они попросили комика извиниться за сказанное.

Также сообщалось, что креативный директор церемоний открытия и закрытия летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Хироси Сасаки лишился работы из-за неудачной шутки.