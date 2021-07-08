Театр на Малой Бронной уточнил информацию об участии трансгендерной женщины в спектакле

Роль Раневской в спектакле «Вишневый сад» в первом и главном составе репетирует актриса Марина Орел, а трансгендера Наталью Максимову режиссер Микита Ильинчик решил попробовать как альтернативную кандидатку. Об этом написала директор театра на Малой Бронной Елена Мироненко на своей странице в Facebook.

«Молодой режиссер рассказал, что также он хочет попробовать Наталью Максимову, с которой знаком, дружит и видит в ее эмоциональной и нервной природе возможность воплотить героиню пьесы. Наташа - непрофессиональная актриса, но одаренный режиссер хочет попробовать», — пояснила Мироненко.

По ее словам, театр при этом дает режиссерам рекомендацию и шанс «ошибиться или удивить».

«До выхода спектакля беспокоиться «ревнителям» не стоит. И еще важный нюанс: спектакль ставится на деньги Фонда Михоэлса, партнера театра - без использования средств налогоплательщиков», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов пригласил трансгендерную женщину, светскую львицу Наталью Максимову сыграть в спектакле «Вишневый сад». До этого она стала первой трансгендерной женщиной на обложке российского Tatler.