Менеджер МакSим о состоянии певицы: «По поводу прогнозов врачей говорить рано»

Представительница МакSим (Марины Максимовой) Яна Богушевская рассказала «Газете.Ru» о текущем состоянии певицы. По ее словам, на данный момент преждевременно говорить по поводу прогнозов врачей касательно здоровья 38-летней артистки.

«Пока что Марина по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии и в медикаментозном сне, о прогнозах рано говорить», — заявила она.

Пиар-менеджер также отказалась отвечать на вопрос об ее отношении к частым комментариям в СМИ от духовника МакSим Луки и его реальном уровне осведомленности касательно состояния певицы.

«Про духовника — без комментариев», — сказала она.

Марина Максимова сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. Через несколько дней артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. 29 июня Богушевская рассказала «Газете.Ru», что МакSим все еще находится без сознания в «крайне тяжелом» состоянии с поражением более 75% легких. С тех пор ее состояние фактически не менялось.