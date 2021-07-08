Брат Верника опроверг сообщения о госпитализации артиста

Брат российского актера Игоря Верника Вадим Верник в беседе с «Пятым каналом» опроверг сообщения о госпитализации звезды.

Он заявил, что десять минут общался с Игорем, и брат не жаловался на самочувствие. «Все в порядке, у него вообще никаких проблем нет», — подчеркнул журналист.

О госпитализации Вадима Верника СМИ сообщили 8 июля. Утверждалось, что у 57-летней звезды возникли проблемы с сердцем, источник заявлял, что в больнице артисту сделают плановую коронарографию (рентгенологическое исследование сосудов сердца).

У себя в социальных сетях Верник пока не комментировал слухи.

Игорь Верник — народный артист России, телеведущий, певец. Снимался в сериалах «Жуки», «Кухня», «Физрук», «Псих», «Бальзаковский возраст», «Любовь в большом городе» и др.