В Москве началось прощание с Владимиром Меньшовым

В Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве 8 июля проходит прощание с актером и режиссером Владимиром Меньшовым, пишет mk.ru.

После прощания состоится отпевание в храме Покрова Святой Богородицы на Нижней Красносельской. Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище. Он скончался от коронавируса в возрасте 81 года. Вдова режиссера Вера Алентова находилась в больнице с COVID-19. Мы ведем онлайн-трансляцию траурной церемонии.

На гражданской панихиде присутствуют вдова режиссера Вера Алентова и дочь Юлия Меньшова, а также супруг Меньшовой, актер Игорь Гордин. На церемонию пришел лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он вспомнил, как познакомился с режиссером 50 лет назад. «Я впервые встретился с режиссером, который интересуется тем, что чувствует простая рабочая девчонка. Творчество Меньшова заслуживает внимательного изучения. Такие люди не умирают, они уходят в вечность», — сказал политик.

Владимир Меньшов родился в Баку в 1939 году. В 1961 году поступил на актерский факультет школы-студии МХАТ, а позже окончил аспирантуру на кафедре режиссуры во ВГИКе.

Он снял такие фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». За фильм «Москва слезам не верит» режиссер был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кинокарьеру в качестве актера он начал в 1970 году, всего он снялся более чем в 100 картинах.

Режиссер скончался 5 июля от последствий перенесенного коронавируса.

Ранее Юлия Меньшова опубликовала в социальных сетях обращение, в котором просила журналистов не беспокоить семью во время похорон.