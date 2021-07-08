Наказание третьему лжесвидетелю по делу Ефремова смягчено

Московский городской суд назначил штраф в 50 тыс. руб. Андрею Гаеву, который дал ложные свидетельские показания на процессе по делу актера Михаила Ефремова, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.

Известно, что суд апелляционной инстанции смягчил приговор Пресненского суда, признав в качестве смягчающих наказание данные о наличии инвалидности I группы.

7 июля Мосгорсуд утвердил наказания в виде исправительных работ другим двум лжесвидетелям: Александру Кобцу – сроком на 1,5 года, Тевану Бадасяну – на год. Гаеву суд изначально назначил 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты.

Осенью прошлого года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени. В суде Гаев и его друг, слепой на один глаз свидетель Кобец, которые якобы были на месте ДТП, указывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья, однако суд не принял во внимание их показания. Кобец признавал, что в момент аварии был нетрезв.

Еще один лжесвидетель Бадасян заявлял, что в день ЧП видел машину Ефремова, однако актера там якобы не было, а вместо него там был «высокий человек в бейсболке».