Манижа потратила больше 10 млн рублей на «Евровидение»

Поездка на международный песенный конкурс «Евровидение» обошлась российской исполнительнице Маниже более чем в 10 млн руб., рассказала артистка в беседе с РИА «Новости».

Частично затраты покрыл Первый канал — оплатил заявку за участие в конкурсе и его трансляцию, а также перелет и проживание в гостинице. «Но вещатель не отвечает за сам номер», — уточнила певица.

При этом в 2021 году номера обходились участникам дороже, потому что участникам нужно было снять резервное видео своего выступления. Видеоролики снимали на тот случай, если бы Европейский вещательный союз решил провести конкурс онлайн: участники остались бы дома, а в прямом эфире показали бы запись. «Сделать такое видео — тоже финансовая нагрузка. Ее мы с Первым каналом поделили пополам. Они предоставили техническую часть: студию, микрофоны, свет и так далее. За это большое спасибо», — сказала Манижа

В Роттердаме 22 мая завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.

Манижа заняла девятое место с песней Russian Woman.

Ранее Манижа рассказала о создании видео для номера на «Евровидении».