Веру Алентову выписали из больницы перед похоронами Меньшова

Актриса Юлия Меньшова в Instagram рассказала, что ее мать, 79-летнюю актрису Веру Алентову, выписали из больницы.

Она опубликовала кадр, на котором держит руку Алентовой. «Мамочка дома», — подписала снимок Меньшова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 6 июля после кратковременного улучшения Веру Алентову поместили в реанимацию. Утверждалось, что состояние актрисы врачи оценивают как среднетяжелое, но стабильное. Позже в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина опровергли эти слухи.

Алентова была госпитализирована с коронавирусом вскоре после своего супруга, режиссера Владимира Меньшова. 81-летний режиссер заподозрил у себя коронавирус еще в мае, однако тогда диагноз не подтвердился. Его госпитализировали в июне, а 5 июля он скончался от последствий коронавирусной инфекции. Кроме вдовы, у него осталась дочь — актриса Юлия Меньшова. 8 июля пройдут похороны Меньшова на Новодевичьем кладбище.