В театре Пушкина ответили на слухи о переводе Алентовой в реанимацию

В Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина опровергли слухи о том, что актриса Вера Алентова была переведена в реанимацию.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 6 июля после кратковременного улучшения Веру Алентову поместили в реанимацию. Утверждалось, что состояние актрисы врачи оценивают как среднетяжелое, но стабильное. Улучшений не отмечается, но нет и ухудшений.

Алентова была госпитализирована с коронавирусом вскоре после своего супруга, режиссера Владимира Меньшова. 81-летний режиссер заподозрил у себя коронавирус еще в мае, однако тогда диагноз не подтвердился. Его госпитализировали в июне, а 5 июля он скончался от последствий коронавирусной инфекции. Кроме вдовы, у него осталась дочь — актриса Юлия Меньшова.

Ранее президент России Владимир Путин назвал смерть Меньшова невосполнимой утратой.