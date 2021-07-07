«Ленфильм» опроверг информацию о требовании признать киностудию банкротом

Информация о том, что компания «Има Эко» якобы требует признать банкротом российскую киностудию «Ленфильм» не соответствует действительности, сообщил «Газете.Ru» пресс-секретарь киностудии Артемий Аграфенин.

«У нас такой информации нет, иск о банкротстве отсутствует в картотеке арбитражного суда», — сказал он.

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что компания «Има Эко» требует признать банкротом киностудию «Ленфильм». Сообщалось, что кинокомпания якобы задолжала 7,75 миллиона рублей из-за неисполнения договора аренды.