Во Франции стартует Каннский кинофестиваль

Во Франции на Лазурном берегу 6 июля открывается 74-й Международный Каннский кинофестиваль.

Фильмом открытия киносмотра станет «Аннетт» француза Леоса Каракса. Его главный герой — стендап-комик, после смерти жены оставшийся с необычной двухлетней дочерью.

На «Золотую пальмовую ветвь» в этом году претендует один российский фильм — «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова по роману Алексея Сальникова. В фильме снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин-младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко и др.

В программе «Особый взгляд» также есть две российские картины: «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Дело» Алексея Германа-младшего.

Жюри в 2021 году возглавил Спайк Ли — председатель жюри 73-го смотра, не состоявшегося из-за пандемии.

Каннский кинофестиваль будет проходить с 6 по 17 июля.

Ранее сообщалось, что впервые в истории киносмотра жюри будет преимущественно женским.