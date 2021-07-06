Суд 23 июля рассмотрит дело в отношении Дудя о пропаганде наркотиков

Зюзинский суд Москвы 23 июля рассмотрит административное дело в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Дудя Ю. назначено к рассмотрению на 23 июля в 09.30», — говорится в сообщении.

Блогеру вменяется ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств с использованием интернета»).

Ранее сообщалось, что дело о пропаганде наркотиков в шоу Дудя после доработки вновь поступило в суд.

До этого волонтеры Лиги безопасного интернета направили в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России просьбу о проверке одного из выпусков YouTube-шоу «вДудь». Проверке МВД подверглись два интервью, вышедших на канале Дудя, — с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.