Экс-супруг Пугачевой Стефанович опроверг слухи о госпитализации с коронавирусом

Экс-супруг певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович в беседе с РИА «Новости» опроверг информацию о госпитализации с коронавирусом.

76-летний режиссер говорит, что этого инфекционного заболевания у него нет. «У меня ОРЗ, нет у меня ковида... Я был на обследовании», — заверил он, добавив, что чувствует себя нормально.

О госпитализации Стефановича в состоянии средней степени тяжести СМИ сообщили 5 июля. Утверждалось, что 76-летний режиссер и сценарист почувствовал недомогание около недели назад и сначала лечился дома. Впоследствии, говорилось в публикациях, его состояние ухудшилось, и Стефанович был помещен в коронавирусную клинику в Сокольниках с 50-процентным поражением легких.