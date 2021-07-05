Умер экс-ведущий программы «Время» Юрий Петров

Умер бывший ведущий программы «Время» на Первом канале Юрий Петров. Об этом сообщила его коллега Алла Данько на своей странице в Instagram.

Петров ушел из жизни в возрасте 74 лет.

Данько рассказала, что экс-телеведущий после закрытия отдела много дублировал и снимался в кино. Петров первым сообщил о появлении Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП — самопровозглашенный орган власти в СССР, просуществовавший с 18 по 21 августа 1991 года).

«Рано, Юра! Скорблю!», – написала телеведущая.

Юрий Петров родился 26 февраля 1947 года. В 1968 году он стал выпускником Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1982 по 1995 год работал диктором Центрального телевидения. Был ведущим новостных выпусков, в том числе программы «Время» на Первом канале, также озвучивал различные передачи и фильмы.

Ранее сообщалось, что умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко.