Жена Петра Мамонова рассказала подробности состояния актера

Актер и музыкант Петр Мамонов находится в реанимации с диагностированным коронавирусом уже четвертые сутки в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но ухудшения состояния не наблюдается. Об этом рассказала супруга и менеджер артиста Ольга Мамонова, сообщает ТАСС.

«Первого июля его положили под ИВЛ, так что четвертые сутки состояние крайне тяжелое. Слава богу, плохой динамики нет», — сказала она.

Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.

Ранее сообщалось, что Мамонов на протяжении нескольких дней лечился дома, но позже его состояние сильно ухудшилось и его госпитализировали в больницу в Коммунарке.