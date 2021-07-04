Прощание с Николаем Сличенко пройдет в театре «Ромэн»

Прощание с художественным руководителем театра «Ромэн», народным артистом СССР Николаем Сличенко пройдет в воскресенье, 4 июля, в его родном театре, сообщается на сайте «Ромэна».

«Прощание с Николаем Алексеевичем Сличенко состоится 4 июля 2021 года. Церемония прощания начнется в 10:00 в театре «Ромэн» по адресу: Ленинградский проспект, дом 32/2», — указано в сообщении на сайте театра.

Уточняется, что гражданская панихида в 12:00, также в театре «Ромэн», а отпевание состоится в 13:30 в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.

Похоронят главу цыганского театра на Троекуровском кладбище.

Ранее глава цыганской организации заявила, что Сличенко изменил отношение к своей народности.

Николай Сличенко скончался в пятницу 2 июля в возрасте 86 лет. Сличенко с 1977 года являлся художественным руководителем музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн». Обладатель нескольких государственных наград. Снимался в фильмах «Олеко Дундич», «Свадьба в Малиновке». В 1998 году на площади Звезд Эстрады в Москве была заложена именная звезда Николая Сличенко.