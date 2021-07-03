Соломин призвал «вылечить» Богомолова, давшего роль трансгендерной женщине

Российский актер и режиссер Юрий Соломин заявил, что художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова, который ранее пригласил трансгендерную женщину Наталью Максимову сыграть в спектакле «Вишневый сад», следует «вылечить», передает ФАН.

«В больницу надо срочно положить — может быть, можно как-то вылечить! Кого? Естественно, Богомолова. Или операцию сделать. А больше никак. И того, кто это разрешил, — тоже. Если [что-то] вырежут, то все будет нормально и можно дальше работать. А почему ж нет?» — сказал Соломин.

Он также выразил мнение, что подобные «эксперименты» не нужно освещать в СМИ. По словам постановщика, «этим должны заниматься органы, которые за это отвечают», то есть Министерство культуры.

Как сообщалось, спектакль с участием Максимовой должен выйти в следующем сезоне, его постановкой займется выпускник режиссерского факультета ГИТИСа Микита Ильинчик.

Наталья Максимова в 2020 году стала первой трансгендерной женщиной на обложке российского Tatler.