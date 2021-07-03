Сестра Бритни Спирс заявила, что ей угрожают убийством из-за скандала с опекой

Американская актриса и певица Джейми Линн опасается за свою жизнь и жизнь своих детей после того, как она поддержала свою старшую сестру Бритни Спирс в ее борьбе против опеки отца, передает Fox News.

Родственница поп-исполнительницы рассказала, что ей и членам ее семьи угрожали убийством.

Ранее 30-летняя Джейми Линн Спирс высказалась в поддержку Бритни, заявив, что хотела, чтобы та говорила о своих проблемах сама и только то, что считает нужным. Женщина отметила, что она всегда поддерживала свою старшую сестру.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца Джейми Спирса с 2008 года. Решение об опеке было принято после того, как певица попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

На этой неделе Спирс в ходе слушаний в суде в Лос-Анджелесе выступила против опекунства над ней со стороны ее отца и заявила, что ее жизнь полностью контролируют, в частности, заставляют работать без выходных. Позже она извинилась перед поклонниками за годы лжи о том, что у нее все якобы было хорошо.

Бритни Спирс поддержали мировые звезды и ее родственники — в частности, певица Кристина Агилера и младшая сестра Джейми Линн.