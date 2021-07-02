На съемках фильма с Безруковым человека убило декорацией

В Москве на съемках фильма «Нюрнберг» с Сергеем Безруковым упавшей декорацией убило 55-летнего монтажника Евгения Степанова, сообщает Telegram-канал Mash.

Степанов устанавливал в помещении «Мосфильма» декорации для фильма режиссера Николая Лебедева. Однако из-за нарушений правил безопасности детали конструкции обвалились. Рабочего увезли в реанимацию с многочисленными переломами, разрывами и ушибами внутренних органов.

Через три дня после случившегося монтажник скончался. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В продюсерском центре «Синема Продакшн», который занимается созданием фильма, и Следственном комитете России пока не прокомментировали инцидент.

Фильм «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева посвящен знаменитому судебному процессу, в ходе которого нацистам были предъявлены обвинения в преступлениях против мира, человечности, нарушении законов войны и заговоре с целью совершения данных преступных действий. Кроме Безрукова в фильме снимается Евгений Миронов.

Премьера фильма запланирована на 2021 год.