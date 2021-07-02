Менеджер лидера «Воскресения» Алексея Романова опровергла слухи о его госпитализации

Представительница фронтмена рок-группы «Воскресение» Алексея Романова Нонна Абрамова заявила, что информация о его госпитализации с пневмонией является ложной. В комментарии «Газете.Ru» Абрамова сообщила, что со здоровьем артиста все в порядке.

«Алексей Романов чувствует себя прекрасно. Он действительно ездил в больницу, но на профилактическое обследование. Сегодня он планирует записывать материал в студии. Можете смело писать, что эта информация опровергается», — заверила пресс-атташе коллектива.

Ранее ряд Telegram-каналов и СМИ сообщили, что Романов был госпитализирован 21 июня с двусторонней пневмонией и положительным тестом ПЦР. Согласно источникам, музыканту стало плохо, сатурация упала до 92%