В МХАТ имени Горького назвали возможную причину появления письма Дорониной Путину

В пресс-службе Московского художественного академического театра имени Горького высказались о письме президента учреждения Татьяны Дорониной, адресованном Владимиру Путину. В своем обращении к российскому лидеру актриса попросила его помочь в «сохранении» театра.

Однако, как рассказала «Газете.Ru» представительница пресс-службы МХАТ, сама Доронина «не приезжает в театр» и «не видела ни одной премьеры в этом сезоне».

«Мы не видели письма Татьяны Васильевны Дорониной и не знаем, было ли оно направлено президенту Владимиру Путину. Мы можем только предполагать, что письмо это было написано для того, чтобы его в первую очередь распространяли СМИ. В противном случае Татьяна Васильевна давно бы приехала в театр, который живет в невероятном ритме премьер, гастролей, событий и мероприятий, и давно приступила бы к своим обязанностям президента театра. Тем более, что Министерство культуры в новом уставе четко прописало обязанности президента, за которые ей выплачивается зарплата из государственного бюджета, — заявили в пресс-службе. — Татьяна Васильевна не появляется в МХАТ, не видела ни одной нашей премьеры».

Представительница театра также сочла странными подобные публичные высказывания Дорониной:

«Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. Мы можем только предполагать, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих корыстных интересах».

Доронина покинула пост худрука МХАТ имени Горького, на котором находилась практически 40 лет, в 2018 году. Специально для нее тогда был введен новый пост — президента учреждения. На данный момент худруком театра является Эдуард Бояков.