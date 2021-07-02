Жена Мамонова рассказала о его состоянии после подключения к ИВЛ

Супруга и менеджер основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова сообщила «Газете.Ru» о его состоянии на второй день после подключения к ИВЛ.

«Шестые сутки он в Коммунарке, вчера был подключен к ИВЛ, сегодня утром состояние оценивается как крайне тяжелое», — сказала Мамонова 2 июля.

Накануне актера и музыканта перевели в реанимацию с коронавирусом и поражением 87% легких.

В 1983 году Мамонов и Алексей Бортничук основали группу «Звуки Му». Кроме того, артист играл в театре и снялся в фильмах «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина. В середине 90-х Мамонов распустил «Звуки Му» и уехал в деревню читать труды «святых отцов» и жить по божьим законам. В 2014 году он собрал новые «Звуки Му» и представил программу «Приключения незнайки».