Представитель МакSим прокомментировала информацию о блокировке счетов певицы

Представитель певицы МакSим (Марины Максимовой) Яна Богушевская прокомментировала в Instagram сообщения СМИ о том, что налоговая заблокировала счета находящейся в коме певицы.

«Это ложь. Прежде чем [такое] писать, нужно обращаться к официальным представителям артиста, а не к левым источникам», — написала Богушевская в cторис.

Ранее сообщалось, что налоговая служба еще в мае заблокировала банковские счета певицы МакSим.

Артистка сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Через несколько дней ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. 29 июня Богушевская рассказала «Газете.Ru», что МакSим все еще находится без сознания в «крайне тяжелом» состоянии с поражением более 75% легких.

Ранее Богушевская ответила на домыслы о том, от кого певица могла заразиться коронавирусом.