Стало известно о состоянии госпитализированной с коронавирусом актрисы Сотниковой

60-летняя актриса театра и кино Вера Сотникова проходит лечение в одной из московских клиник, куда она попала после того, как у нее подскочили температура и давление, сообщает «Собеседник».

По словам Сотниковой, все самое страшное осталось позади.

«Надеюсь, что да, спасибо вам», — сказала она в ответ на вопрос о том, осталось ли все самое страшное позади.

Ранее сообщалось о том, что Сотникова попала в больницу с коронавирусом. Об этом она сама рассказала в своем Instagram. В публикации артистка написала, что в прошлый понедельник, 21 июня, собиралась сделать первую прививку от коронавируса, а через две недели — вторую, чтобы получить сертификат для поездки на Каннский фестиваль.

Однако Сотникова не успела сделать первый укол — в тот же день ее состояние ухудшилось. По словам актрисы, у нее «выкручивало» руки, ноги, болела кожа на всем теле, «драло» горло, поднялась температура, повысилось давление.

Вера Сотникова — актриса театра и кино, телеведущая. Снималась в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Завтрак с видом на Эльбрус», «Королева Марго» и др.