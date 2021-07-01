Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

Актера и музыканта Петра Мамонова подключили к ИВЛ, сообщает 5-tv.ru.

Артист продолжает находиться в реанимации в тяжелом состоянии. По данным телеканала, у него поражено более 60% легких.

Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.

В середине 90-х Мамонов уехал в деревню, распустив «Звуки Му», чтобы читать труды «святых отцов» и жить по божьим законам. В 2014 году музыкант собрал новые «Звуки Му» и представил программу «Приключения незнайки».

Ранее невестка Мамонова Светлана рассказала о его состоянии. По словам родственницы, 70-летний артист был госпитализирован в Коммунарку еще 27 июня.