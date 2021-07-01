Умерла актриса Любовь Омельченко

На 74-м году жизни от коронавируса скончалась актриса Любовь Омельченко, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«29 июня на 74-м году жизни из-за «чумы XXI века» — коронавируса — перестало биться сердце талантливой актрисы Омельченко Любови Дмитриевны — женщины безгранично доброй, которой хватало и на детей-инвалидов в детском доме, и на помощь всеми забытому умирающему режиссеру Вадиму Гемсу», — сказано в сообщении.

Коллеги называют Омельченко актрисой «ушедшего советского времени». По их словам, она тихо, без пиара и скандалов долгие годы «ждала приглашения режиссера».

Любовь Омельченко — советская и российская актриса театра и кино. В ее фильмографии 50 фильмов, среди них «Наше призвание», «Хозяйка детского дома», «Возвращение «Броненосца», «Две судьбы», «Бумер», «Под ливнем пуль», «Платина», «Угрюм-река».

Ранее от коронавируса скончалась актриса Наталья Смирнова, сыгравшая в сериалах «Счастливы вместе», «След», «Маргоша» и др.