В Подмосковье похоронили экс-солиста «Веселых ребят» Олега Кацуру

В Подмосковье 30 июня похоронили музыканта Олега Кацуру, пишет «СтарХит».

61-летний экс-участник коллективов «Московский Наутилус», «Веселые ребята», «Бродячие артисты», «Здравствуй, песня» и др. скончался 27 июня. «Не стало нашего друга, замечательного артиста Олега Кацуры. В последние годы рядом с Олегом не было близких и родных людей, в связи с этим организован сбор средств на организацию похорон», — писал работавший с ним музыкант Сергей Мазаев в Instagram.

Прощание с исполнителем хитов «Старый альбом» и «Большая медведица» состоялось в Храме Святого Симеона Верхотурского. На панихиду пришел, в частности, композитор Игорь Матвиенко, который в 1980-е пригласил музыканта в ансамбль Вячеслава Добрынина. Клавишник ВИА «Были на виниле» Михаил Богданов в беседе с журналистами сказал, что Кацура мог умереть после неудачной операции. «У Олега было плохо с внутренними органами, к тому же вены на ногах были раздуты от тромбофлебита», — уточнил он.

После отпевания гроб с телом увезли на Николо-Архангельское кладбище, где Кацура был похоронен.