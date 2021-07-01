В Пушкинском музее предложили выдавать анонсированные Путиным «Пушкинские карты» россиянам до 24 лет

Руководитель отдела по работе с посетителями Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Жучкова высказалась об анонсированных Владимиром Путиным «Пушкинских картах». По ее словам, в музее положительно оценивают инициативу, но считают, что возраст участников программы стоит повысить до 24 лет включительно.

«Сейчас федеральные музеи не получают от государства целевого финансирования на льготные программы для молодой аудитории, и каждый музей принимает решение о льготах, исходя из своего текущего финансового положения, — отметила Жучкова. — Предложенная карта может, с одной стороны, решить этот вопрос [финансирования на льготные программы] и, с другой стороны, гарантировать молодежи бесплатное посещение любого музея, поэтому мы положительно смотрим на инициативу. Но ее успех во многом зависит от того, насколько технологично и удобно для всех участников процесса будет организовано использование карты. Логично повысить возраст участия в программе до 24 лет включительно — наш музей в льготной политике ориентируется именно на этот возраст».

Отвечая на вопрос о предполагаемой сумме, которая будет поступать на карту, она выразила мнение, что ее может не хватить для полноценной оплаты билета в ряд театров.

«Сложно оценивать достаточность суммы в 3 тыс. рублей. Например, ценитель изобразительного искусства сможет посещать музеи несколько раз в месяц, а вот для покупки даже одного билета в театр этой суммы может не хватить, — сказала Жучкова. — Для Пушкинского музея подростки и молодежь — ключевая аудитория, для которой предусмотрены льготные билеты почти на все музейные мероприятия, а студенты, изучающие историю искусства, могут посещать музей бесплатно каждый день».

В ходе «Прямой линии» Путин сообщил, что Правительство обсуждает создание специальной карты для молодежи — она будет выдаваться молодым людям в возрасте 14-22 лет для посещения учреждений культуры, включая музеи и театры. Предполагается, что на карту будут поступать денежные средства в размере 3 тыс. руб., рассчитанные на четыре месяца.