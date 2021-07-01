Джеймс Франко заплатит более $2 млн за урегулирование иска о его сексуальных проступках

Американский актер Джеймс Франко согласился заплатить $2,235 млн за урегулирование исков о его сексуальных проступках, пишет The Hollywood Reporter.

Как сообщается, полноценное урегулирование будет за судьей Лос-Анджелеса, который должен утвердить соглашение между ответчиком и истцами.

Истцами выступают актрисы и бывшие студентки Франко Сара Тизер-Каплан и Тони Гаал. Они подали иск против актера еще в 2019 году. По данным издания, Титер-Каплан получит $670,5 тыс. (минус $223,5 тыс. за гонорары адвокатов), Гаал достанется $223,5 тыс., $74,5 тыс. из которых уйдут на судебные издержки. Остальные $1,341 млн будут распределены между другими студентами. Всего на услуги юристов от общей суммы иска будет потрачено $827 тыс. Невостребованные деньги будут переданы Национальному женскому юридического центру.

Ранее стало известно, что Джеймс Франко, который был основателем и директором закрытой в 2017 году школы актерского мастерства Studio 4, предварительно урегулировал иск о сексуальной эксплуатации в учебном учреждении.

Согласно материалам суда, Тизер-Каплан и Тони Гаал согласились отказаться от своих индивидуальных претензий по соглашению.

Они утверждали, что Франко «стремился создать свой круг молодых женщин, которые подвергались его личной и профессиональной сексуальной эксплуатации».