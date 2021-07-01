Степаненко обжаловала решение суда о разделе имущества с Петросяном

Артистка Елена Степаненко обжаловала решение суда о разделе совместно нажитого имущества в рамках бракоразводного процесса с юмористом Евгением Петросяном, передает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Сообщается, что суд получил апелляционную жалобу артистки на решение Хамовнического районного суда Москвы от 10 июня 2021 года.

Как рассказал агентству адвокат Петросяна Сергей Жорин, с жалобой он еще не ознакомился.

«После того, как мы получим жалобу, станет понятно, что конкретно не устроило Степаненко в разделе имущества», — сказал защитник.

Юрист также заявил, что изначальные требования бывшей супруги его клиента «были весьма завышены и не соответствовали закону».

«То, что Степаненко останется недовольной решением суда и подаст апелляционную жалобу, мы не сомневались», — добавил Жорин.

Ранее сообщалось, что Хамовнический суд Москвы разделил поровну имущество между Степаненко.

В ноябре 2018 года брак юмористов был расторгнут. Оценку назначили в марте 2019 года, ее проводил госцентр при Минюсте, процесс шел почти два года. Петросян и Степаненко провели в браке 33 года. Через год после развода артист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Первенец пары Ваган родился в марте 2020 года.