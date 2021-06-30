Модель Смитлайн обвинила Мэнсона в насилии и подала в суд

Модель Эшли Морган Смитлайн подала в суд на американского певца Мэрилина Мэнсона (настоящее имя Брайан Хью Уорнер), обвинив его в насильственных действиях. Девушка стала четвертой, кто обратился с иском против исполнителя, сообщает портал Rolling Stone.

Смитлайн заявила, что Мэнсон торговал людьми. Она подчеркивает, что на протяжении двух лет подвергалась сексуальному насилию со стороны артиста. По ее утверждению, музыкант регулярно бил ее, резал тело ножом и засовывал свой кулак в рот во время секса, а также насиловал во время сна.

Также модель сказала, что как-то Мэнсон сломал ей нос. Были ситуации с метанием ножей, вспоминает Смитлайн.

Смитлайн призналась, что спустя некоторое время после начала отношений с Мэнсоном, он стал агрессивнее к ней относиться. Например, он отчитывал ее перед членами съемочной группы, а также заставлял носить черное нижнее белье на киностудии. Их отношения продолжались с 2010 года до начала 2013 года.

Утверждается, что Мэнсон оказывал на Смитлайн «серьезное психическое давление». Еще, согласно показаниям, у Мэнсона были откровенные фотографии девушки, используемые якобы для шантажа. Подавшая иск модель страдает посттравматическим стрессовым расстройством, несмотря на разрыв отношений с артистом.

До этого бывшая подруга Мэрилина Мэнсона обвинила его в изнасиловании и угрозах убийства фанатки.

Одной из последних, кто подавал в суд на Мэнсона, стала британская актриса Эсме Бьянко из сериала «Игра престолов».