Стало известно, почему у МакSим не диагностируется COVID-19

Российская исполнительница МакSим на протяжении нескольких дней остается в тяжелом состоянии, у нее выявили двустороннюю пневмонию. При этом коронавирусная инфекция у певицы не диагностируется, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источники.

По предварительным данным, до момента госпитализации МакSим занималась самостоятельным лечением, принимая различные антибиотики и антивирусные препараты.

«13 июня появился кашель и температура подскочила до 39,7. Певица вызвала бригаду скорой. У нее взяли мазок на ковид — он был отрицательным. Фельдшер поставил предварительный диагноз «острый бронхит». МакSим начала лечиться самостоятельно», — говорится в сообщении.

На следующий день у девушки появилась одышка, из-за своего состояния она не могла спать.

«15 июня МакSим снова вызвала скорую, ее госпитализировали в частную клинику. Там ей снова сделали тест — снова отрицательный», — добавили в Telegram-канале.

Согласно последним сведениям от 27 июня, певицу перевели в городскую больницу на ЭКМО, у артистки поражение 80% легких.

Ранее Стас Барецкий предложил помочь с похоронами госпитализированной МакSим. Он заявил, что готов бесплатно организовать ее похороны на одном из лучших кладбищ Москвы из любви к ее песням.