Путин посоветовал всем политикам не забывать сказку про Колобка

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе «Прямой линии» с гражданами, назвал три произведения, которые оказали на него влияние.

По словам президента, это «Война и Мир» Льва Толстого, Первый концерт Чайковского и сказка «Колобок».

Говоря о последней, Путин отметил, что советует всем политикам и чиновникам, которые занимают высокое положение, не забывать смысла этой сказки.

Он отметил, что не стоит, как герой этой сказки, слушать всех подряд.

«Потому что как только вы, уважаемые коллеги, сочтете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными», — сказал Путин.

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