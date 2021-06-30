Суд вернул иск Земфиры к Гришковцу

Центральный районный суд Калининграда вернул иск певицы Земфиры на 1,5 млн руб. о защите чести и достоинства к драматургу и писателю Евгению Гришковцу.

Причиной стало то, что дело может быть рассмотрено по месту жительства ответчика — в районном суде Ленинградского района Калининграда. «Исковое заявление Рамазановой З.Т. о защите чести и достоинства к Гришковцу Е.В. возвращено заявителю в связи с тем, что оно неподсудно Центральному районному суду, поскольку ответчик проживает в Ленинградском районе Калининграда, в зоне ответственности Ленинградского районного суда», — цитирует РИА «Новости» сообщение суда.

В своем иске в Гришковцу Земфира требовала взыскать с драматурга компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн руб., признать высказанные им сведения не соответствующими действительности, а также обязать Гришковца опровергнуть слова в эфире телеканала. Певица утверждала, что высказывание писателя негативно повлияло на ее репутацию и отношение к ней близких, друзей, поклонников. В результате, следует из иска, она стала испытывать физические и моральные страдания.

Ранее Гришковец в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал иск от Земфиры.