Девушка умершего актера Гулбиса назвала новую версию его смерти
Девушка умершего актера Гулбиса, который, по данным его агента, скончался от острого панкреатита, высказала новую версию его смерти, сообщает «Пятый канал».
Ее слова приводит коллега Гулбиса по сериалу «Полицейский с Рублевки», актер Роман Попов.
«У него были проблемы с почками. Скорее всего, это от острой почечной недостаточности», — передал Попов.
Актер уточнил, что по его данным, Гулбис попал в одну из костромских больниц незадолго до гибели.
«В общем, все, что мне известно, что его девушка считает это врачебной ошибкой. Приступ был серьезный», — заявил Попов, уточнив, что имеет ввиду приступ панкреатита.
Со слов Попова, умерший актер Ростислав Гулбис был светлым, искренним и очень добрым человеком.
Ранее агент актера Ростислава Гулбиса сообщил, что он умер от острого панкреатита.