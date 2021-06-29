Вдова актера Алексея Баталова потребовала закрыть фонд имени ее покойного мужа
Вдова актера Алексея Баталова, советская артистка цирка Гитана Аркадьевна Леонтенко, потребовала закрыть благотворительный фонд имени ее покойного мужа, сообщает сайт kp.ru.
Гитана Леонтенко, одна из основателей фонда, обратилась в Министерство юстиции с иском об аннулировании фонда «Благор», так как подозревает что ее соучредители — Михаил Цивин и Наталья Дрожжина — руководят фондом без ведома Леонтенко и двух других учредителей.
Она указывает на то, что ее подписи и подписи ее дочери Марии Баталовой являются фальшивыми.
Мы провели исследование в экспертной организации, где установили, что протокол о создании юрлица, то есть фонда, подписывали не Гитана Аркадьевна и Мария Баталова, а кто-то другой от их имени, — рассказал адвокат Баталовых.
Ранее вдова Баталова Гитана Леонтенко вернула присвоенную Дрожжиной и Цивиным мастерскую актера.