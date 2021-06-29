Умер актер Ростислав Гулбис

В Костроме на съемках от острого панкреатита в возрасте 32 лет скончался актер Ростислав Гулбис, звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Кома», сообщает телеканал «360».

«Он был на съемках в Костроме, и у него обострился панкреатит. Он не то чтобы страдал, но у него были небольшие приступы. Он не злоупотреблял алкоголем, просто такое стечение обстоятельств. Он вообще сегодня должен был ехать на премьеру», — рассказала его агент Екатерина Гольцман.

Она уточнила, что прощание с актером запланировано на субботу, Ростислава Гулбиса похоронят на Ваганьковском кладбище.

Гулбис сыграл в «Полицейском с Рублевки» Олега Елисеева. Одной из последних его ролей стала роль лейтенанта Коломийца из сериала «Чернобыль. Зона отчуждения».

Ранее скончалась пакистанская 95-летняя актриса Бегум Хуршид Шахид.