Менеджер МакSим призвала не доверять заявлениям «друзей» и «врачей» певицы

Представительница Марины Максимовой (МакSим) Яна Богушевская опровергла сообщения СМИ о поражении печени артистки. В комментарии «Газете.Ru» менеджер заявила, что не стала бы доверять «врачу» или «друзьям», которые не могут поставить свою фамилию рядом с заявлением и указать конкретный диагноз. Она предположила, что эта новость могла быть основана на интервью МакSим, где артистка рассказала о проблемах с алкоголем.

«Прежде чем вводить Марину в медикаментозный сон, врачи полностью ее обследовали и не выявили никаких заболеваний, в результате которых могут быть вызваны осложнения с любыми другими органами. На любом враче лежит ответственность за жизнь человека», — сказала Богушевская.

Она отметила, что, учитывая тяжелое состояние Максимовой, врач не нашел бы время созваниваться с журналистами и давать интервью.

«Как человек, который работает с прессой более 10 лет, я могу сказать, что часто «друзья», «близкие» и «врачи» являются домыслами самих журналистов для поднятия цитируемости издания», — заявила Богушевская.

Ранее сайт mk.ru со ссылкой на свои источники написал, что у МакSим обнаружили заболевание, поражающее печень. Певица сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Через несколько дней ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. 27 июня Богушевская рассказала «Газете.Ru», что МакSим все еще находится в коме в «крайне тяжелом» состоянии с поражением более 75% легких.