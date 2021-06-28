В Греции найдены украденные картины Пикассо и Мондриана

В Греции полиция нашла украденные в 2012 году из Национальной галереи картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана, сообщает греческое издание «Прото Тема».

Стало известно, что задержанному 49-летнему греку не удалось вывезти картины за границу для продажи на черном рынке.

Картины «Женская голова» Пикассо и «Ветряная мельница» Мондриана были похищены в январе 2012 года из Национальной галереи, за день до ее закрытия на капитальный ремонт.

«Женская голова» Пикассо была написана в 1939 году, ее стоимость достигает €20 млн. На оборотной стороне было рукописное посвящение автора греческому народу, которое он написал в 1949 году — за вклад греков в войну против нацизма.

«Ветряная мельница» была создана Питом Мондрианом в 1908 году.

Похищение картин называли «кражей века». В их поиске участвовала Национальная разведывательная служба, уточняет издание.

В мае картина Пабло Пикассо «Женщина, сидящая у окна» была продана за $103 млн.